De Gea: “Arriviamo con fiducia. Inter la migliore del campionato. Per fare punti…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Inter, David De Gea ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore: "Arriviamo a questa gara con fiducia. Abbiamo fatto punti importanti in queste settimane, ma sappiamo che affrontiamo la squadra migliore del campionato, dobbiamo fare una partita perfetta per prendere punti. L'andata? Sappiamo che l'Inter è una squadra offensiva e che crea tante occasioni. Dobbiamo fare una partita perfetta per non prendere gol e sfruttare le occasioni. Queste per me sono le partite più belle. Nessuno si aspettava questa classifica, ma il calcio è così, si impara anche da queste situazioni, mi piace come siamo uniti. Speriamo sia una bella partita e speriamo di fare punti per noi e per i tifosi".