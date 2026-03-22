In una lunga intervista a Sportal, il giocatore fa un bilancio della sua stagione e sul futuro dice: "Vorrei Bundesliga o Serie A"

Gianni Pampinella Redattore 22 marzo - 15:48

Vasilije Kostov è considerato uno dei calciatori più talentuosi della Serbia. Esploso in questa stagione, il centrocampista ha attirato l'attenzione di grandi club europei, compresa l'Inter. In una lunga intervista a Sportal, il giocatore fa un bilancio della sua stagione.

"Quando ho iniziato la stagione, non mi aspettavo granché. Pensavo di dovermi adattare un po' al calcio professionistico. Ma ho iniziato subito a giocare ad alti livelli. In qualche modo tutto è diventato normale per me, compresi i gol e gli assist. Ho iniziato a giocare in Europa, il che mi ha dato molta fiducia. Il primo gol che ho segnato contro il Porto mi ha dimostrato che potevo continuare a lavorare ancora più duramente e meglio. Dopo di che, sono arrivati ​​solo gol e assist in Europa e nella Super League".

"Non posso dire che sia troppo facile, perché ci sono molti giocatori esperti e davvero bravi nella Super League. Certo, penso di poter giocare a un livello più alto, senza dubbio. A questo punto penso che per me vada benissimo così. È un calcio un po' più lento, ma ci sono abituato. Quando sono arrivato in prima squadra, per me era tutto molto veloce. Poi mi ci sono abituato molto rapidamente e ora per me è molto più facile giocare".

Il ruolo — "Preferisco giocare come trequartista. È un po' la mia posizione preferita. Ho giocato in quella posizione fin da piccolo, in tutte le giovanili della Stella Rossa. Voglio dire, posso giocare in qualsiasi posizione a centrocampo, non è un problema per me, me la cavo in qualsiasi ruolo, ma mi piace giocare come trequartista più di tutti".

Hai esordito con Vladan Milojević, ora sei allenato da Dejan Stanković. Qual è la differenza tra loro e di chi preferisci la filosofia e lo stile di gioco? — "Mi sono trovato bene con entrambi gli allenatori, sono entrambi dei veri esperti nel loro lavoro. Forse mi sono trovato meglio con Deki, perché... con lui gioco nel ruolo di trequartista, da numero 10. Con Vladan Milojević ho giocato anche da mediano e a volte anche da numero 10. Mi piace perché gioco sempre da numero 10 e non faccio quasi mai il mediano. In ogni categoria della Stella Rossa, sono stato uno dei migliori, se non il migliore. Non ho mai avuto problemi, quando sono passato alla prima squadra, ad adattarmi immediatamente al calcio professionistico. Dipende tutto dal carattere e dall'intelligenza calcistica, soprattutto".

Futuro — "Penso che mi troverei meglio in Germania o in Italia. Come ho già detto molte volte, non penso molto ai miei desideri. Andare da qualche parte quest'estate non è il mio obiettivo principale".

(Sportal)