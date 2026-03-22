Il dirigente della Roma ha parlato della gara col Lecce ma si è soffermato anche sui calendari troppo intasat

fcinter reda 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 19:16)

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha parlato - prima della partita contro il Lecce - oltre che della sfida dell'Olimpico anche della questione del calendario troppo intasato che non ha dato spazio all'Italia per darle tempo in più a disposizione in vista dei play-off. Gattuso potrà fare solo due allenamenti e mezzo con la Nazionale in vista della partita con l'Irlanda del Nord.

«La posizione della Roma? Un aspetto critico quello dei calendari, non si riescono a trovare date ed è difiicle trovare spazio per i ct anche se siamo tutti d'accordo sarebbe un aspetto chiave la qualificazione al Mondiale per l'Italia», ha sottolineato il ds.

«La questione dei calendari è ampia e riguarda il numero delle squadre in Serie A anche, ma vari confronti non hanno prodotto spazi utili per la Nazionale», ha aggiunto il dirigente giallorosso.

(Fonte: Skysport)