De Giorgi: “L’Inter è la più forte in Serie A. Spero che la classifica…”

Ospite di 'Sky Calcio Club', il commissario tecnico della Nazionale di Volley maschile è intervenuto negli studi di Sky Sport
Alessandro De Felice
Ospite di 'Sky Calcio Club', Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale di Volley maschile, è intervenuto negli studi di Sky Sport.

"Un allenatore entra con una sua storia all’interno dello spogliatoio. Ma poi se la deve giocare bene. Prime azioni? Ci deve essere uno studio di equilibri e problematiche. Fare una diagnosi corretta".

Poi su Leao e i talenti:

"Sono sempre un grande stimolo per gli allenatori. Un allenatore deve pensare come migliorarli in una dinamica di squadra. Non è facile ma dispendioso per l’allenatore e la squadra. Alla fine l’allenatore deve dare gli stimoli giusti, ma poi è il giocatore a dover crescere. Bisogna capire dove vuole arrivare e cosa vuole fare. Bisogna capire il suo obiettivo".

Spazio alla classifica di Serie A:

"Mi auguro che possa rimanere quanto più possibile così perché è stimolante per tutti. Penso che l’Inter sia la squadra più quotata per la rosa".

