De Jong come Rabiot: “Villarreal-Barcellona a Miami? Non mi piace e non è giusto”

"I club verranno pagati per questo, ma non sono d'accordo nel giocare una partita di campionato a Miami", dice De Jong
Matteo Pifferi Redattore 

Dopo Adrien Rabiot, anche Frank De Jong: la Uefa ha detto un sì in via eccezionale a Milan-Como a Perth e Villareal-Barcellona a Miami, e il centrocampista olandese del Barca non ha nascosto la propria contrarietà.

"Non mi piace il fatto che giocheremo lì e non sono d'accordo", ha dichiarato il capitano del Barcellona dal ritiro dell'Olanda, dicendosi convinto che giocare all'estero distorca tutto.

"Non è giusto per la competizione. Non mi piace e non credo sia giusto per i giocatori", ha aggiunto il centrocampista: "I club verranno pagati per questo, ma non sono d'accordo nel giocare una partita di campionato a Miami. Capisco che altri club non siano d'accordo".

