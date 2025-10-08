Luigi De Siervo, a margine dell'Assemblea di Lega dei club, commenta le parole del centrocampista rossonero Rabiot

Gianni Pampinella Redattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 12:29)

"Rabiot si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un'attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che é il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perchè questa partita si potesse giocare all'estero".

Così Luigi De Siervo, l'amministratore delegato della Serie A, a margine dell'Assemblea di Lega dei club allo stadio Olimpico, commenta le parole del centrocampista rossonero Rabiot che aveva definito folle la decisione di far giocare Milan-Como a Perth, in Australia. "La salute dei giocatori è un elemento fondamentale, ci battiamo perchè questa cosa abbia delle logiche - ha aggiunto l'ad della Lega -.

"Stiamo parlando di una cosa complicata, ma non impossibile. Stiamo cercando di farlo in una logica di armonia, soprattutto se la si pensa come un fatto eccezionale. La sfida organizzativa é complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia su una business class dall'altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare", ha concluso.