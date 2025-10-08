FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora De Siervo: “Rabiot? Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna. Dimentica che…”

ultimora

De Siervo: “Rabiot? Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna. Dimentica che…”

De Siervo: “Rabiot? Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna. Dimentica che…” - immagine 1
Luigi De Siervo, a margine dell'Assemblea di Lega dei club, commenta le parole del centrocampista rossonero Rabiot
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"Rabiot si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un'attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che é il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perchè questa partita si potesse giocare all'estero".

De Siervo: “Rabiot? Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna. Dimentica che…”- immagine 2
Getty Images

Così Luigi De Siervo, l'amministratore delegato della Serie A, a margine dell'Assemblea di Lega dei club allo stadio Olimpico, commenta le parole del centrocampista rossonero Rabiot che aveva definito folle la decisione di far giocare Milan-Como a Perth, in Australia. "La salute dei giocatori è un elemento fondamentale, ci battiamo perchè questa cosa abbia delle logiche - ha aggiunto l'ad della Lega -.

De Siervo: “Rabiot? Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna. Dimentica che…”- immagine 3
Getty Images

"Stiamo parlando di una cosa complicata, ma non impossibile. Stiamo cercando di farlo in una logica di armonia, soprattutto se la si pensa come un fatto eccezionale. La sfida organizzativa é complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia su una business class dall'altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare", ha concluso.

Leggi anche
Fontana: “Napoli e Inter le più forti, ma la favorita è un’altra. L’attacco...
Martinez, un’eventualità non può essere trascurata. C’è questo nome se l’Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA