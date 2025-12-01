FC Inter 1908
Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha toccato alcuni temi caldi del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha toccato alcuni temi caldi del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

Partendo dallo scontro diretto dell'Olimpico, un Napoli battagliero batte una Roma improduttiva.

"Alla fine ha prevalso la solidità di un allenatore come Conte. Non che Gasperini sia da meno, ma vedo uscire trionfante il tecnico del Napoli dalle ultime settimane. A me piacciono gli allenatori di polso come Conte, così come lo stesso allenatore giallorosso".

A proposito di Juventus, è arrivata la vittoria sul Cagliari, seppur senza brillare. Cosa manca a questa squadra?

"Spalletti sta rivoltando questa squadra, che purtroppo si limita al compitino e che è composta da giocatori che non hanno contezza di dove si trovino. Ed è un discorso che vale per tutti".

(Fonte: TMW Radio)

