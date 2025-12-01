Napoli, Conte: “L’obiettivo è lo Scudetto, superata l’Inter piena di campioni”

"Lo Scudetto dell’anno scorso è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l’Inter. Siamo stati bravi a rimanere in scia, anche grazie al loro impegno in Champions. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo e i ragzzzi sono stati davvero straordinari nel fare qualcosa di speciale”.