Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola si è proiettato al big match di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola si è proiettato al big match di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli:

"Sarà questa la partita in cui capiremo chi potrà essere l’eletta, anche se poi non è detto che debba essercene per forza una. Attenzione poi anche al Milan, che sornione rimane lì, libero da impegni e europei e pronto a dare fastidio a chiunque. L’Inter mi ha impressionato con il Bologna per la pressione che ha esercitato contro una squadra ben allenata".

"I nerazzurri l’hanno vinta proprio su quel piano e in più, il fatto che Chivu non fosse soddisfatto dopo mezz’ora fa capire che la salita di gradini dell’Inter è stata notevole. La sfida di San Siro del prossimo weekend sarà sicuramente interessante".

(Fonte: TMW Radio)

