Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto alcune considerazioni sulla vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord:
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De Paola: “Italia, serve più qualità. In due mi sono piaciuti molto”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto alcune considerazioni sulla vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord
Italia, come l'ha vista contro l'Irlanda del Nord?—
"Calano gli avversari nella ripresa, noi abbiamo meno paura. Vedo ancora in questa Nazionale uomini che non saltano l'avversario. C'è solo Politano. Mi sono piaciuti Pisilli e Palestra, perché hanno provato qualcosa in questo senso. A noi serve più qualità tecnica".
Come legge il caso Lukaku?—
"Vedo una grande fiducia attorno a Conte, il patto nello spogliatoio si basa solo sul vincerle tutte. So per certo che l'input è di vincerle tutte e poi si guarderà cosa hanno fatto gli altri. Lukaku è una distrazione ma non può impattare su questo ambiente. Lukaku ha un problema fisico, vuole andare al Mondiale, è entrato in conflitto col Napoli, dove gli viene preferito Hojlund".
(Fonte: TMW Radio)
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