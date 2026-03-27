Sebastiano Esposito, ex centravanti dell'Inter oggi al Cagliari, si è raccontato ai microfoni di Podcasteddu. Queste le sue parole

Marco Astori Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 20:16)

Sebastiano Esposito, ex centravanti dell'Inter oggi al Cagliari, si è raccontato ai microfoni di Podcasteddu. Queste le sue parole sull'esperienza in nerazzurro: "Ti racconto due cose: noi potevamo andare già prima all'Inter, quando feci il provino a Brescia dopo arrivò l'Inter e fece l'offerta a me di andare a fare un torneo a Praga. Ma mio padre disse che avevamo dato la parola al Brescia e non potevamo fare brutta figura: quindi andammo lì.

Furono tre anni bellissimi. Il Brescia però aveva problemi perché ci fu la morte del presidente e non potevano più mantenere la promessa: potevo andare alla Cremonese o all'Inter e c'erano da trovare gli accordi. Alla fine grazie a Roberto Samaden trovammo l'accordo e ci portò tutti lì: quando entrai a Interello dissi wow. Fu bellissimo, ho fatto otto anni: la svolta ci fu quando feci l'esordio con la Primavera e doppietta.

Dopo tre mesi ci fu il casino di Icardi con Spalletti ed esordii contro l'Eintracht in Europa League. Poi feci l'Europeo U17 e poi cominciai a fare il ritiro con Conte e tutto l'anno in prima squadra: è stato il livello più alto che ho toccato. Poi avevo alcune offerte in Serie A ma io sono sempre stato focoso e con tanta voglia di giocare e decisi di andare in B per giocare tanto. Non che non avessi la fiducia all'Inter, ma volevo dimostrare di poter giocare.