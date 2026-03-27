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fcinter1908 news interviste Meluso: “Italia, ho buone sensazioni. Gattuso ha dato una forte identità”

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Meluso: “Italia, ho buone sensazioni. Gattuso ha dato una forte identità”

Meluso: “Italia, ho buone sensazioni. Gattuso ha dato una forte identità” - immagine 1
Intervistato da TMW, Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, ha commentato la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, ha commentato la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord nei playoff Mondiali:

Meluso: “Italia, ho buone sensazioni. Gattuso ha dato una forte identità”- immagine 2
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"Nel primo tempo ho visto una Nazionale preoccupata, con poche azioni veloci e poca fluidità di manovra. Era anche normale, la posta in palio è altissima. La preoccupazione ha preso il sopravvento, gli unici che hanno preso iniziativa sono stati Politano e Kean. Poi, una volta tolte le pressioni, la squadra ha giocato molto meglio: era più sciolta e veloce nel fraseggio. Di fronte non avevamo una grande Nazionale, ma tutti giovani che vengono da settori giovanili di grande livello".

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Martedì c'è un'altra partita da giocare. Con che spirito?

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"Ho avuto buone sensazioni. Gattuso è riuscito a dare una forte identità di gruppo alla squadra. Abbiamo avuto qualche problema in avanti, penso a Retegui che sembra indietro rispetto agli altri. Le nostre Nazionali ci hanno abituato ad attaccanti di un certo livello come Vieri, Vialli, Paolo Rossi, Altobelli, Totti, Baggio, Inzaghi, Del Piero e così via. Oggi abbiamo calciatori di forza ma non proprio di grande talento. E in prospettiva futura bisogna lavorare su questo".

(Fonte: TMW)

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