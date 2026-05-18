"Credo che questo per la Juventus debba essere il momento dei nervi saldi, perché se si butta a mare tutto si rischia di correre dei rischi. Di certo la partita contro la Fiorentina ha evidenziato ancora una volta i limiti tecnici e di personalità di questa squadra, il che ci porta a dover fare il processo al mercato. C'è stata una dirigenza poco accorta, che ha provato a tappare delle falle senza pensare alla completezza del progetto tecnico. Ora però ripeto che non vada buttato a mare tutto come accaduto invece con Giuntoli".

"Quest'ultimo doveva essere affiancato da una dirigenza più adeguata, mentre nel corso delle ultime stagioni si sono avvicendati tanti nomi senza lasciare nulla. La giustificazione per Spalletti invece è che è arrivato in corsa e che ha dovuto spingere una cinquecento come se fosse una Ferrari. Buona parte della rosa dovrà essere cambiata se si vuole tornare a puntare al massimo. Ci vorrebbero dei leader alla Tevez o alla Lautaro, mentre ora non ci sono giocatori del genere. Yildiz è ancora acerbo e anche da Bremer era lecito aspettarsi di più".