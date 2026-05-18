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Malagò: “Conte o Ranieri in Nazionale? Solo un irresponsabile direbbe qualcosa”
Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, a margine dell’Athora Game On - All Stars Night, per parlare dei temi caldi, a partire dall'importanza del calcio femminile.
“Mi sembra un movimento in grande crescita, con margini di potenzialità. Bisogna attirare le attenzioni non solo degli stakeholder istituzionali, ma anche allargare la platea. C’è un tema anche culturale, ci sono dinamiche che da decenni vedono meno coinvolgimento e noi abbiamo il dovere di accelerare questo percorso di crescita”.
Della presunta ineleggibilità?
“Non posso dare una risposta su una cosa che tutte le persone a cui mi sono rivolto ritengono non sussiste. Mi sembra che i fatti siano molto chiari”.
Cosa prevede la sua agenda?
“Io penso che la storia delle persone parli, per certi versi più di ogni altro elemento sul quale fare riflessioni”.
Conte o Ranieri per la Nazionale?
“Io penso che solamente un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Uno deve avere un riscontro elettivo e capire le disponibilità. Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo onere e onore: deve essere qualcuno che sposi per l'eternità un percorso su cui ognuno deve mettersi in gioco. Non si può approcciare con le normali valutazioni che può fare un allenatore rispetto al mercato delle società”.
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