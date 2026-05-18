Il candidato alla presidenza della FIGC è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, a margine dell’Athora Game On - All Stars Night

Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, a margine dell’Athora Game On - All Stars Night, per parlare dei temi caldi, a partire dall'importanza del calcio femminile.

“Mi sembra un movimento in grande crescita, con margini di potenzialità. Bisogna attirare le attenzioni non solo degli stakeholder istituzionali, ma anche allargare la platea. C’è un tema anche culturale, ci sono dinamiche che da decenni vedono meno coinvolgimento e noi abbiamo il dovere di accelerare questo percorso di crescita”.