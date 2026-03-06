FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Eranio: “Inter merita il primo posto! Dimarco da temere? Vi faccio altri due nomi”

news

Eranio: “Inter merita il primo posto! Dimarco da temere? Vi faccio altri due nomi”

Eranio: “Inter merita il primo posto! Dimarco da temere? Vi faccio altri due nomi” - immagine 1
Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Queste le sue dichiarazioni verso il derby
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Queste le sue dichiarazioni verso il derby: «Una vittoria del Milan ridarebbe un po’ di sale a questo campionato e il Diavolo può giocarsela con chiunque».

Eranio, che derby si aspetta?

«Il Milan ha la possibilità di rosicchiare qualche punto e mettere un po’ di sale al campionato.

Al contrario, perdere significherebbe chiudere il capitolo scudetto. Potrebbero esserci anche delle ripercussioni sul morale. Sarebbe bello vincano i rossoneri per l’interesse di questo campionato. Va detto, però, che l’Inter merita il primo posto».

Alessandro Bastoni
Getty

Cosa ha in più l’Inter?

«Ha un organico più competitivo. Cristian Chivu ha la possibilità di ruotare i giocatori senza scalfire la qualità della squadra».

Però, i rossoneri non perdono da sei derby…

«Moralmente vuol dire tanto. Il Milan ha trovato continuità, ma il derby resta sempre una gara a sé. Non è detto che chi sia più forte o chi giochi meglio, poi vinca. Il calcio si è livellato e non è scienza esatta. Diciamo che l’Inter sulla carta ha tutte le potenzialità per poter vincere, ma anche il Milan. I rossoneri possono mettere in difficoltà chiunque, ma tra le due è quella che ha tanto da perdere. Deve preparare questa partita come se fosse una finale per allungare sul quinto posto».

Inter Chivu
Getty Images

Il giocatore che il Milan deve temere di più è Dimarco?

«Federico è sempre stato un giocatore continuo. Simone Inzaghi lo gestiva in un modo e Chivu lo sta gestendo in un altro. Dimarco è un calciatore di grande qualità: sa come muoversi e ha un piedino che gli permette di mettere la palla dove vuole. È sicuramente pericoloso, ma il Milan lo conosce. L’Inter ha anche Thuram, anche se non è quello dei primi tempi, e Zielinski».

Leggi anche
Giordano: “Della Serie A di oggi salvo solo due attaccanti oltre a Lautaro”
Facchetti: “Fischi a Bastoni patetici, accanimento. Derby? La posta in palio è alta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA