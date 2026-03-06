Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Queste le sue dichiarazioni verso il derby: «Una vittoria del Milan ridarebbe un po’ di sale a questo campionato e il Diavolo può giocarsela con chiunque».
Eranio: “Inter merita il primo posto! Dimarco da temere? Vi faccio altri due nomi”
Eranio, che derby si aspetta?
«Il Milan ha la possibilità di rosicchiare qualche punto e mettere un po’ di sale al campionato.
Al contrario, perdere significherebbe chiudere il capitolo scudetto. Potrebbero esserci anche delle ripercussioni sul morale. Sarebbe bello vincano i rossoneri per l’interesse di questo campionato. Va detto, però, che l’Inter merita il primo posto».
Cosa ha in più l’Inter?
«Ha un organico più competitivo. Cristian Chivu ha la possibilità di ruotare i giocatori senza scalfire la qualità della squadra».
Però, i rossoneri non perdono da sei derby…
«Moralmente vuol dire tanto. Il Milan ha trovato continuità, ma il derby resta sempre una gara a sé. Non è detto che chi sia più forte o chi giochi meglio, poi vinca. Il calcio si è livellato e non è scienza esatta. Diciamo che l’Inter sulla carta ha tutte le potenzialità per poter vincere, ma anche il Milan. I rossoneri possono mettere in difficoltà chiunque, ma tra le due è quella che ha tanto da perdere. Deve preparare questa partita come se fosse una finale per allungare sul quinto posto».
Il giocatore che il Milan deve temere di più è Dimarco?
«Federico è sempre stato un giocatore continuo. Simone Inzaghi lo gestiva in un modo e Chivu lo sta gestendo in un altro. Dimarco è un calciatore di grande qualità: sa come muoversi e ha un piedino che gli permette di mettere la palla dove vuole. È sicuramente pericoloso, ma il Milan lo conosce. L’Inter ha anche Thuram, anche se non è quello dei primi tempi, e Zielinski».
