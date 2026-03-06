«Moralmente vuol dire tanto. Il Milan ha trovato continuità, ma il derby resta sempre una gara a sé. Non è detto che chi sia più forte o chi giochi meglio, poi vinca. Il calcio si è livellato e non è scienza esatta. Diciamo che l’Inter sulla carta ha tutte le potenzialità per poter vincere, ma anche il Milan. I rossoneri possono mettere in difficoltà chiunque, ma tra le due è quella che ha tanto da perdere. Deve preparare questa partita come se fosse una finale per allungare sul quinto posto».