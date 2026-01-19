Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter : "Quanto è cambiata l'Inter rispetto a un anno fa? Con Inzaghi era una squadra molto simile, ma Chivu ha fatto dei cambi. Una squadra con una grande mentalità. Kolarov lo conosco bene, abbiamo lavorato insieme. Chivu personalmente non lo conosco. Cambi di formazione? Vediamo domani, abbiamo 5 giorni prima della partita contro il Manchester United. Abbiamo giocato tante partite, domani è la quarta. Vediamo. Akanji non ci considera i più forti d'Europa? Ogni giocatore ha la sua opinione".

"Tutti abbiamo la possibilità di fare la differenza in ogni partita. Il campionato è durissimo, costa tanto vincere, tutte le squadre sono difficili da affrontare: stiamo andando bene, ma dobbiamo andare fino a maggio. Cosa mi sono detto con Gabriel Jesus? Mi ha chiesto se avevo giocato qui, tra qualche settimana saranno 25 anni dal mio debutto in Champions League qui con il PSG, è uno stadio per me molto speciale. I calci d'angolo? Ogni aspetto del gioco fa la differenza, il dettaglio, il lavoro. Ho i giocatori giusti per fare quello che vogliamo fare".