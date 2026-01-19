Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha parlato a margine di un evento promosso dalla fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino. Queste le sue parole, riportate da tuttomercatoweb.com: "A me sembra un campionato molto godibile, abbiamo visto domenica scorsa una delle più belle partite, è stato anche uno spot incredibile per il nostro campionato che è stata Inter-Napoli. Davanti mi sembra che ci sia una lotta serrata e quindi credo che anche il livello sia dei calciatori che del nostro campionato, che degli allenatori che rappresentano le squadre del nostro campionato siano veramente di tutto rispetto".
news
Buffon: “Inter-Napoli spot per la Serie A. Champions League? Nerazzurri tranquilli”
Riguardo l'Europa ci avviciniamo alla ripresa della Champions League, come vedi la Juve e gli altri italiani?
"Sicuramente l'Inter e l'Atalanta sono quelle posizionate meglio e in linea di massima possono essere un po' più tranquille. Per quello che riguarda la Juve e il Napoli il discorso è un po' differente, ma credo anche che abbiano le potenzialità per poter arrivare al playoff e non passare il turno immediatamente. E quindi credo che facendo due partite ai livelli consoni per ciò che sanno esprimere, secondo me riusciranno a passare il turno, che alla fine è tutto quello che ci auguriamo noi come movimento calcistico".
Parlando della nazionale, i giorni di questi giorni avete fatto un viaggio in Arabia anche per incontrare giocatori importanti. Come sta procedendo questo momento senza partite in vista di quell'appuntamento fondamentale?
"Sì, nulla è lasciato al caso. Nulla è lasciato al caso, il mister si prodiga in tutto per stare vicino ai ragazzi, cercare di dargli sostegno e in mezzo a tutto questo suo fare riesce anche alla forza per trascinare tutti noi che siamo dirigenti, che siamo intorno a questo mondo. Quindi io credo che le prerogative ci siano per poter arrivare dove vogliamo arrivare. Poi è chiaro che l'importante è arrivare ai giorni decisivi senza nessun tipo di rimpianto e questo lo stiamo facendo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA