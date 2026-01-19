Il capo delegazione della Nazionale ha parlato a margine di un evento promosso dalla fondazione Vialli e Mauro

Fabio Alampi 19 gennaio 2026

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha parlato a margine di un evento promosso dalla fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino. Queste le sue parole, riportate da tuttomercatoweb.com: "A me sembra un campionato molto godibile, abbiamo visto domenica scorsa una delle più belle partite, è stato anche uno spot incredibile per il nostro campionato che è stata Inter-Napoli. Davanti mi sembra che ci sia una lotta serrata e quindi credo che anche il livello sia dei calciatori che del nostro campionato, che degli allenatori che rappresentano le squadre del nostro campionato siano veramente di tutto rispetto".

Riguardo l'Europa ci avviciniamo alla ripresa della Champions League, come vedi la Juve e gli altri italiani?

"Sicuramente l'Inter e l'Atalanta sono quelle posizionate meglio e in linea di massima possono essere un po' più tranquille. Per quello che riguarda la Juve e il Napoli il discorso è un po' differente, ma credo anche che abbiano le potenzialità per poter arrivare al playoff e non passare il turno immediatamente. E quindi credo che facendo due partite ai livelli consoni per ciò che sanno esprimere, secondo me riusciranno a passare il turno, che alla fine è tutto quello che ci auguriamo noi come movimento calcistico".

Parlando della nazionale, i giorni di questi giorni avete fatto un viaggio in Arabia anche per incontrare giocatori importanti. Come sta procedendo questo momento senza partite in vista di quell'appuntamento fondamentale?

"Sì, nulla è lasciato al caso. Nulla è lasciato al caso, il mister si prodiga in tutto per stare vicino ai ragazzi, cercare di dargli sostegno e in mezzo a tutto questo suo fare riesce anche alla forza per trascinare tutti noi che siamo dirigenti, che siamo intorno a questo mondo. Quindi io credo che le prerogative ci siano per poter arrivare dove vogliamo arrivare. Poi è chiaro che l'importante è arrivare ai giorni decisivi senza nessun tipo di rimpianto e questo lo stiamo facendo".