"Mi spiace che l'Italia non sia ai Mondiali neanche questa volta. Io tiferò per il mio Paese, l'Argentina". Così l'ex capitano e vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, rispondendo a una domanda sui Mondiali, a margine della presentazione del charity show della Fondazione Pupi, da lui fondata, che si svolgerà a Napoli a settembre.

"Le partite sono equilibrate, belle da vedere - ha aggiunto - attendo la prima dell'Argentina e dovremo difendere il titolo conquistato in Qatar, non sarà facile".