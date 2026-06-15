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fcinter1908 news interviste Zanetti: “Io tiferò per la mia Argentina, ma dispiace che ai Mondiali non ci sia l’Italia”
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Zanetti: “Io tiferò per la mia Argentina, ma dispiace che ai Mondiali non ci sia l’Italia”
Così l'ex capitano e vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, rispondendo a una domanda sui Mondiali, a margine della presentazione del charity show della Fondazione Pupi
"Mi spiace che l'Italia non sia ai Mondiali neanche questa volta. Io tiferò per il mio Paese, l'Argentina". Così l'ex capitano e vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, rispondendo a una domanda sui Mondiali, a margine della presentazione del charity show della Fondazione Pupi, da lui fondata, che si svolgerà a Napoli a settembre.
"Le partite sono equilibrate, belle da vedere - ha aggiunto - attendo la prima dell'Argentina e dovremo difendere il titolo conquistato in Qatar, non sarà facile".
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