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Zanetti: “Io tiferò per la mia Argentina, ma dispiace che ai Mondiali non ci sia l’Italia”

Zanetti: “Io tiferò per la mia Argentina, ma dispiace che ai Mondiali non ci sia l’Italia” - immagine 1
Così l'ex capitano e vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, rispondendo a una domanda sui Mondiali, a margine della presentazione del charity show della Fondazione Pupi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Zanetti: “Io tiferò per la mia Argentina, ma dispiace che ai Mondiali non ci sia l’Italia”- immagine 2

"Mi spiace che l'Italia non sia ai Mondiali neanche questa volta. Io tiferò per il mio Paese, l'Argentina". Così l'ex capitano e vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, rispondendo a una domanda sui Mondiali, a margine della presentazione del charity show della Fondazione Pupi, da lui fondata, che si svolgerà a Napoli a settembre.

Zanetti: “Io tiferò per la mia Argentina, ma dispiace che ai Mondiali non ci sia l’Italia”- immagine 3
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"Le partite sono equilibrate, belle da vedere - ha aggiunto - attendo la prima dell'Argentina e dovremo difendere il titolo conquistato in Qatar, non sarà facile".

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