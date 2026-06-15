Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve per commentare l'arrivo in società di Giovanni Carnevali: "La prima cosa che mi aspetto è che parlerà italiano ai giocatori, non più in inglese o francese. Penso che Carnevali sceglierà anche più italiani, per la prima squadra e la Next Gen, compatibilmente con quelli che saranno i ruoli in cui ci sarà più bisogno. Credo che l'obiettivo sarà quello di migliorare il vivaio, anche perché a volte sono state fatte troppe cessioni affrettate e questo non ha permesso di sfruttarne il pieno potenziale come accade invece nelle migliori società estere".