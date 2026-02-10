FC Inter 1908
De Paola: "Polemiche arbitrali? C'è slealtà, i giocatori fanno sceneggiate. La gente…"

De Paola: “Polemiche arbitrali? C’è slealtà, i giocatori fanno sceneggiate. La gente…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha espresso la sua posizione in merito alle polemiche arbitrali di questi ultimi giorni
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha espresso la sua posizione in merito alle polemiche arbitrali di questi ultimi giorni, sollevate da De Rossi dopo Genoa-Napoli:

"Tante volte ho detto che non tutti gli step on foot portano ad un rigore, così come non tutti i tocchi di mano sono punibili con un penalty. In Atalanta-Juventus per dire abbiamo invece visto un abbraccio clamoroso di De Roon su Cambiaso che non è stato punito, mentre il quasi impercettibile mani di Bremer sì. Qual è la logica dietro a queste decisioni? Cari signori arbitri, ci dev'essere un limite perché altrimenti la gente non capisce più nulla".

"Il punto è che ci sono contatti e contatti, e qui arrivo a Vergara. Il ragazzo dopo la sfida contro il Genoa ha detto che è impazzito di gioia quando si è sentito toccare. Così saltano i valori dello sport, perché quella purtroppo è slealtà. Il giocatore non può cercare solo il contatto per poi fare la sceneggiata in area di rigore. Posto che non ho nulla contro il Napoli".

(Fonte: TMW Radio)

