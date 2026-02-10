"Tante volte ho detto che non tutti gli step on foot portano ad un rigore, così come non tutti i tocchi di mano sono punibili con un penalty. In Atalanta-Juventus per dire abbiamo invece visto un abbraccio clamoroso di De Roon su Cambiaso che non è stato punito, mentre il quasi impercettibile mani di Bremer sì. Qual è la logica dietro a queste decisioni? Cari signori arbitri, ci dev'essere un limite perché altrimenti la gente non capisce più nulla".

"Il punto è che ci sono contatti e contatti, e qui arrivo a Vergara. Il ragazzo dopo la sfida contro il Genoa ha detto che è impazzito di gioia quando si è sentito toccare. Così saltano i valori dello sport, perché quella purtroppo è slealtà. Il giocatore non può cercare solo il contatto per poi fare la sceneggiata in area di rigore. Posto che non ho nulla contro il Napoli".