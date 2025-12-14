Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida in programma oggi alle ore 18 contro l'Inter: "I risultati, certo, sono stati importanti anche per accrescere l'autostima ed ecco perché contro l'Inter il Genoa andrà a fare la sua partita. Proveremo a fare punti. Io non voglio sentir dire che se dovessimo perdere sarebbe un dramma. Tuttavia dobbiamo entrare incampo con la testa di chi sa che se dovessimo essere sconfitti sarebbe un grande problema. Perché giochiamo davanti al nostro pubblico e per di più interromperemmo una striscia positiva che ci ha dato grande soddisfazione. Serve la perfezione, loro sono molto forti e in più saranno carichi verso il loro obiettivo che si chiama scudetto".
De Rossi: “Con l’Inter ce la giocheremo. Contento per Chivu, Kolarov un fratello”
Il tecnico del Genoa presenta così la sfida contro i nerazzurri, dove ritroverà due suoi ex compagni di squadra
Sulla panchina nerazzurra ci sarà poi un tecnico come Chivu di cui lei è stato compagno negli anni giallorossi.
"È un uomo molto intelligente, ma lo si poteva intuire già quando giocavamo. Sono felice per i successi che ha ottenuto sino ad ora, ma ovviamente... non mi riferisco alla partita di Marassi. Intendo dire che si merita quel che ha costruito, credo che sia un guadagno per tutti avere intorno un uomo come Chivu. E poi a lavorare con lui c'è una persona che considero come un fratello, Kolarov. Non li ho sentiti in settimana per non creare imbarazzi, ma in campo li riabbraccerò davvero con grande piacere".
