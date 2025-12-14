Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida in programma oggi alle ore 18 contro l'Inter: "I risultati, certo, sono stati importanti anche per accrescere l'autostima ed ecco perché contro l'Inter il Genoa andrà a fare la sua partita. Proveremo a fare punti. Io non voglio sentir dire che se dovessimo perdere sarebbe un dramma. Tuttavia dobbiamo entrare incampo con la testa di chi sa che se dovessimo essere sconfitti sarebbe un grande problema. Perché giochiamo davanti al nostro pubblico e per di più interromperemmo una striscia positiva che ci ha dato grande soddisfazione. Serve la perfezione, loro sono molto forti e in più saranno carichi verso il loro obiettivo che si chiama scudetto".