CdS – Genoa-Inter, chi al fianco di Lautaro? C’è un nome in vantaggio sugli altri

La possibile soluzione al rebus nerazzurro di formazione arriva dal Corriere dello Sport di stamattina
Daniele Vitiello
Chi giocherà al fianco di Lautaro Martinez in Genoa-Inter? Dal Corriere dello Sport di stamattina arriva la possibile soluzione al dilemma dei tifosi nerazzurri e degli appassionati di fantacalcio. Si legge infatti:

"La corsa a tre per un posto al fianco dell’argentino terrà tutti sulle spine fino alla riunione tecnica che scioglierà tutti i dubbi. Le quotazioni di Pio Esposito sono in aumento dopo le prove di ieri, ma Thuram e Bonny restano in lizza, con le dita incrociate fino al fatidico momento in cui Chivu annuncerà la formazione. Lautaro attende di conoscere chi lo aiuterà nel duello con i difensori del Genoa, nella speranza di trovare quello che sarebbe il secondo gol contro il Grifone. Finora in otto precedenti è fermo ad appena una rete, come con Parma e Como, contro cui però ha giocato rispettivamente sette e due volte. Uno stimolo in più per incidere.

