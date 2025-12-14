"La corsa a tre per un posto al fianco dell’argentino terrà tutti sulle spine fino alla riunione tecnica che scioglierà tutti i dubbi. Le quotazioni di Pio Esposito sono in aumento dopo le prove di ieri, ma Thuram e Bonny restano in lizza, con le dita incrociate fino al fatidico momento in cui Chivu annuncerà la formazione. Lautaro attende di conoscere chi lo aiuterà nel duello con i difensori del Genoa, nella speranza di trovare quello che sarebbe il secondo gol contro il Grifone. Finora in otto precedenti è fermo ad appena una rete, come con Parma e Como, contro cui però ha giocato rispettivamente sette e due volte. Uno stimolo in più per incidere.