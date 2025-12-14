L'ex giocatore giallorosso ha parlato dei due ex compagni e si è soffermato sulla sfida tra i due allenatori

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 03:02)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Vincent Candela, ex giocatore della Roma, ha parlato della sfida tra Genoa e Inter che sono guidate oggi da due suoi ex giallorossi, De Rossi e Chivu. E a proposito della sfida tra i due allenatori ha detto: «Quando giocavamo insieme nessuno avrebbe potuto immaginare che sarebbero diventati due tecnici. Di Serie A poi, wow. Daniele è entrato con grande umiltà nello spogliatoio della Roma, ottenendo il rispetto di tutti. Lo stesso fece Chivu, che mi colpì subito per la professionalità: chiedeva informazioni spesso per capire, per studiare, forse per ambientarsi più velocemente».

«Sono più legato a De Rossi, lo conosco da 20 anni e l'ho frequentato perché sono rimasto a vivere a Roma. Ma di Cristian ho un ottimo ricordo. È una persona validissima. E’ presto per stabilire se arriveranno al top. Ma già hanno mostrato qualità importanti, perché trasmettono alle loro squadre un’identità riconoscibile. A uno piace più il possesso palla, all’altro la verticalità: sono due modi diversi di arrivare al risultato, egualmente validi», ha spiegato.

«Spero vinca Daniele, sarei contento per lui perché consoliderebbe la sua classifica e in secondo luogo per quella della Roma che potrebbe scavalcare l'Inter. Sono sicuro che Daniele prima o poi tornerà alla Roma e quando tornerà sarà un tecnico esperto. Mi ha stupito che Marotta abbia deciso di scegliere Chivu, mi aspettavo un profilo diverso. Ma lui ha molti meriti. Sì, ci sono stati risultati deludenti a volte, ma sta facendo un ottimo lavoro. Chi la spunterà alla fine? Credo sarà lotta aperta tra Napoli e Inter fino alla fine, come una stagione fa. Ma mi auguro non sia scontata la vittoria nerazzurra a Marassi», ha concluso l'ex calciatore.

(Fonte: gazzetta.it)