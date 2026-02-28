Carlos Augusto a InterTV: “Tutti aspettano che molliamo ma alla fine abbiamo dimostrato…”

Arriva il quindicesimo risultato utile consecutivo per i nerazzurri che dall'ultima sconfitta hanno messo insieme 14 vittorie e 1 pareggio. Contro il Genoa la squadra di Chivu passa con un gol per tempo, apre Dimarco con un capolavoro e chiude Calhanoglu su calcio di rigore. Questo il commento Carlos Augusto di rilasciato ai microfoni di InterTv nel post partita: "Una vittoria molto importante ora mancano 11 gare e dobbiamo fare il nostro meglio in queste gare. Dopo le sconfitte tutti aspettano che molliamo e alla fine abbiamo dimostrato di avere un grande gruppo e questa è stata una grande vittoria. Sappiamo che le sconfitte fanno male ma questo è un gruppo con esperienza, abbiamo avuto qualche difficoltà negli scorsi anni ma sappiamo reagire, tutti aspettavano la nostra caduta ma abbiamo dimostrato altro. Chiaro che siamo attenti alla classifica ma quello che dico è che dobbiamo fare il nostro perchè se non vinciamo non siamo li sopra"