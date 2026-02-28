Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, intervistato da Sky Sport, ha commentato così la sconfitta contro l'Inter a San Siro

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, intervistato da Sky Sport, ha commentato così la sconfitta contro l'Inter a San Siro: "Non sono soddisfatto, sono lucido nell'analisi e analizzo tutto: non abbiamo mollato e siamo rimasti in partita, abbiamo preso gol quando stavamo mettendo fuori la testa. Lucidamente dico che sono soddisfatto perché sono meglio di noi e non abbiamo fatto il massimo per metterli in difficoltà: non perché non abbiamo voluto, ma contro queste squadre devi essere perfetto.

Hanno avuto il predominio e quando potevamo fargli male non ci siamo riusciti: andata e ritorno hanno meritato di vincere, sono più forti di noi, noi possiamo fare una grande partita e sperare non siano in forma come stasera. La classifica è brutta e rimane quella lì: è lunga ancora. Non mi prendo solo gli ultimi minuti come positivo: sapevo fosse molto difficile e che avremmo dovuto fare la partita perfetta. Ci abbiamo provato e ce l'abbiamo messa tutta come a Genova: avevamo sfruttato un errore loro all'andata, altrimenti diventa riusciti. Non siamo partiti per venire qui a perdere ma devi accettare il risultato, che ha confermato quello che sapevamo.

La squadra che voglio costruire non può chiedere tempo perché non ce n'è: abbiamo i valori per tirarci fuori da questa zona, io credo che siamo sulla strada giusta. L'Inter è tanto più forte di noi, non dobbiamo farci prendere dall'ansia ma dobbiamo essere lucidi nel preparare la prossima. Proveremo di nuovo a portare a casa punti: manca sempre meno ma tante partite, dobbiamo cercare di non essere la peggiore di 4-5 squadre, dobbiamo pensare solo a noi, io ce la metterò tutta".