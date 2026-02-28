FC Inter 1908
L'Inter vince 2-0 a San Siro contro il Genoa e si porta momentaneamente a +13 sul Milan: ecco le parole a DAZN di Yann Sommer
L'Inter vince 2-0 a San Siro contro il Genoa e si porta momentaneamente a +13 sul Milan. Ecco le parole a DAZN di Yann Sommer:

“Mai semplice giocare una gara in Serie A, era importante dopo una sconfitta, era dura, siamo usciti dalla Champions. A volte è così nel calcio. Una grande si vede dopo questi momenti, abbiamo parlato di questa partita e visto che potevamo fare meglio, poi focus totale sul Genoa. Abbiamo fatto una bella partita, è molto importante per noi.

Paura e dubbi mai, abbiamo giocato contro il Bodo che ha fatto due partite belle contro di noi e siamo usciti. Una grande squadra si vede in questi momenti, il grande obiettivo di oggi era avere il controllo della partita. +13 sul Milan a marzo? Una situazione bella finora, io non penso tanto prima della stagione perché i campionati sono lunghi, vado step by step. Ora la situazione è interessante ma ne mancano ancora 11, prima la Coppa Italia e poi c’è il derby".

