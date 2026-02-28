E' tornato in campo ed è tornato anche al gol. Hakan Calhanoglu, intervistato da Sky dopo Inter-Genoa, ha parlato così:
Calhanoglu a Sky: "Sono contento. Volevo lasciare il rigore a Zielinski perché…"
"Ho chiesto a Zielinski se si sentisse di calciare il rigore, sono tornato dopo tanto ed era giusto fosse lui a tirare, ma l'ha lasciato a me. Sono contento, sto cercando di ritrovare il ritmo".
"Ho bisogno di ancora un po' di tempo, ma sono contento. Il derby? Guardiamo solo a noi stessi. Vincere è sempre importante, vogliamo continuare così".
