E' tornato in campo ed è tornato anche al gol. Hakan Calhanoglu, intervistato da Sky dopo Inter-Genoa, ha parlato così

Marco Macca Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 23:06)

E' tornato in campo ed è tornato anche al gol. Hakan Calhanoglu, intervistato da Sky dopo Inter-Genoa, ha parlato così:

"Ho chiesto a Zielinski se si sentisse di calciare il rigore, sono tornato dopo tanto ed era giusto fosse lui a tirare, ma l'ha lasciato a me. Sono contento, sto cercando di ritrovare il ritmo".

"Ho bisogno di ancora un po' di tempo, ma sono contento. Il derby? Guardiamo solo a noi stessi. Vincere è sempre importante, vogliamo continuare così".

(Fonte: Sky Sport)