Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Inter-Genoa: ecco le sue dichiarazioni. “Niente di particolare rispetto al solito, partita importantissima, loro hanno valore altissimo, un avversario storicamente difficile qui. Spero non vinca il migliore stasera.
De Rossi: "Inter la più forte di tutte, serve gara perfetta. Speriamo non vinca la migliore oggi"
Questa qualità soprattutto con l’Inter per me, a patto che siano ordinati e aiutino in fase difensiva. I giocatori di qualità in campo sono un vantaggio, penso faccia piacere anche a loro, basta si sacrifichino.
Questa penso sia la gara più difficile del campionato, sono i più forti di tutti e giocano in casa, ci vuole grande carattere e personalità. Dobbiamo fargli perdere ordine quando abbiamo palla noi, serve ordine, un po’ di ruvidezza, difendere da provinciali e dare sfogo coi nostri davanti. Serve la gara perfetta, il 100%”.
