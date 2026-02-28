Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Inter-Genoa: ecco le sue dichiarazioni. “Niente di particolare rispetto al solito, partita importantissima, loro hanno valore altissimo, un avversario storicamente difficile qui. Spero non vinca il migliore stasera.

Questa qualità soprattutto con l’Inter per me, a patto che siano ordinati e aiutino in fase difensiva. I giocatori di qualità in campo sono un vantaggio, penso faccia piacere anche a loro, basta si sacrifichino.

Questa penso sia la gara più difficile del campionato, sono i più forti di tutti e giocano in casa, ci vuole grande carattere e personalità. Dobbiamo fargli perdere ordine quando abbiamo palla noi, serve ordine, un po’ di ruvidezza, difendere da provinciali e dare sfogo coi nostri davanti. Serve la gara perfetta, il 100%”.