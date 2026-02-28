"Qualsiasi allenatore non vuole accontentarsi e andare a perdere a priori. Sappiamo che l'Inter è più forte. Noi dobbiamo fare del nostro meglio. Se loro faranno lo stesso, probabilmente vinceranno, ma sono anche queste le partite in cui prendere punti. Non possiamo fermarci".

"Le squadre che si sciolgono dopo l'eliminazione in Coppa sono deboli in partenza, con poca personalità. Non è il caso dell'Inter: si è sempre risollevata, perché ha dei campioni che hanno orgoglio. Bonny-Thuram? L'Inter ha quattro attaccanti uno più forte dell'altro. Loro sono giocatori che hanno profondità, dobbiamo stare attenti".