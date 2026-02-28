FC Inter 1908
Chivu: “Il passato non si può cambiare, pensiamo agli obiettivi rimasti. Bonny…”

Le parole dell'allenatore nerazzurro prima della sfida contro il Genoa di De Rossi
Eva A. Provenzano
«Non abbiamo tempo di pensare, giochiamo ogni tre giorni e questa è la sedicesima partita in quasi 50 giorni. Abbiamo fatto finora abbastanza bene ma dobbiamo dare continuità e marciare con lo stesso atteggiamento e mentalità impiegate finora». Così Cristian Chivu prima della partita contro il Genoa ha parlato con DAZN.

-De Rossi sta mettendo in campo tanta qualità: che gara ti aspetti? 

Difficilissima, sono organizzati. Perché hanno un atteggiamento corretto, sono aggressivi quando serve, sanno fare blocco basso e colpiscono con la qualità individuali. Daniele ha fatto vedere cose interessanti da quando è arrivato e sappiamo che non sarà una gara semplice oggi.

-Bonny sta facendo bene anche se ha compagni importanti: stasera chance da titolare per lui... 

Abbiamo quattro attaccanti che i numeri dicono stanno facendo una stagione pazzesca finora. Quattro giocatori a disposizione del gruppo, che hanno fatto belle cose e dobbiamo continuare così visto che manca Lautaro.

-Sensazione positiva nonostante eliminazione in CL?

Abbiamo voltato pagina il giorno dopo e pensiamo agli obiettivi rimasti e ad essere competitivi fino alla fine.

(Fonte: DAZN)

