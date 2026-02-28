Le parole dell'allenatore nerazzurro prima della sfida contro il Genoa di De Rossi

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 20:13)

«Non abbiamo tempo di pensare, giochiamo ogni tre giorni e questa è la sedicesima partita in quasi 50 giorni. Abbiamo fatto finora abbastanza bene ma dobbiamo dare continuità e marciare con lo stesso atteggiamento e mentalità impiegate finora». Così Cristian Chivu prima della partita contro il Genoa ha parlato con DAZN.

-De Rossi sta mettendo in campo tanta qualità: che gara ti aspetti?

Difficilissima, sono organizzati. Perché hanno un atteggiamento corretto, sono aggressivi quando serve, sanno fare blocco basso e colpiscono con la qualità individuali. Daniele ha fatto vedere cose interessanti da quando è arrivato e sappiamo che non sarà una gara semplice oggi.

-Bonny sta facendo bene anche se ha compagni importanti: stasera chance da titolare per lui...

Abbiamo quattro attaccanti che i numeri dicono stanno facendo una stagione pazzesca finora. Quattro giocatori a disposizione del gruppo, che hanno fatto belle cose e dobbiamo continuare così visto che manca Lautaro.

-Sensazione positiva nonostante eliminazione in CL?

Abbiamo voltato pagina il giorno dopo e pensiamo agli obiettivi rimasti e ad essere competitivi fino alla fine.

(Fonte: DAZN)