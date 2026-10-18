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Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Roma-Genoa, match vinto dai giallorossi 2-0:

DAZN

"Ho fatto i complimenti alla mia squadra negli spogliatoi all'intervallo, abbiamo fatto un primo tempo buono, abbiamo fatto la partita che avevo chiesto di fare ai miei ragazzi e questo ci deve far pensare. Se facciamo la partita alla pari con la Roma per 50', abbiamo levato spazio, ci sono stati buoni segnali. C'è tanto da migliorare ma lo stiamo facendo. Contro la Lazio abbiamo fatto una partita molto più moscia e lenta, con la Roma abbiamo optato per un piano gara diverso ma stiamo crescendo"

Getty Images

Che idea ti sei fatto della Roma?

"La Roma è una squadra molto molto forte così come l'Inter. Abbiamo visto che l'Inter è partita male col Bologna e poi l'ha ribaltata. Noi ci concentriamo su altre zone di classifica che ci competono di più ma è appassionante vedere una lotta tra queste squadre. Roma rimaneggiata oggi? Anche a noi mancavano tanti giocatori ed eravamo messi maluccio, le alternative della Roma sono di grande valore e l'hanno dimostrato"