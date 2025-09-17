L'ex attaccante nerazzurro e bianconero ha detto la sua sul derby d'Italia e si augura che l'Inter torna a vincere in Champions

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 19:46)

Ospite di Espansione Tv, durante il programma 'Il Barbiere', Roberto Boninsegna, ex bomber di Inter e Juve, ha parlato del derby d'Italia. «L'Inter ha perso una gara impossibile. A 12 minuti dalla fine era in vantaggio ed abbiamo perso 4-3. Peggio di così non poteva finire».

«Sulle risate di Thuramcon il fratello in campo? Il tifoso può pensare quello che vuole. Penso che ci possa stare una battuta del fratello, noi non abbiamo sentito e magari lo ha preso in giro. Una battuta magari per prenderlo in giro. Non penso male. Anche io non ho esultato in certe partite. E quando dall'Inter sono passato alla Juve ero talmente arrabbiato perché sono stato costretto ad accettare, allora c'era il vincolo e ho segnato due gol e ho battuto la mia Inter. Ma è stata una gara di rabbia perchè allora decidevano le società. Ho ripagato così Fraizzoli facendo vincere la Juve per merito mio», ha aggiunto.

«Magari sarebbe giusto dare un po' di riposo a Sommer. Aveva fatto bene fino alla gara con la Juve. Il quarto gol è arrivato da lontano ma ci è andato con due mani e doveva andarci con una mano. Sicuramenre è un portiere valido ma è giusto dargli riposo e far giocare l'altro. Fa parte del lavoro, non si può essere in forma tutto l'anno e contro la Juve non ha giocato bene, anzi è stato deleterio ed è giusto che riposi», ha detto anche.

«Sicuramente con l'Ajax è una partita da tripla e si può anche perdere. I tifosi preferiscono giocare male e fare punti anziché giocare bene e perdere, conta il risultato e contano i punti. Speriamo in un risultato positivo», ha concluso.

(Fonte: Espansione TV)