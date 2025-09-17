Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a Sky Sport degli aggiornamenti su San Siro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Scaroni: “A Milano faremo lo stadio più bello d’Europa. Delibera? Certamente è…”
news
Scaroni: “A Milano faremo lo stadio più bello d’Europa. Delibera? Certamente è…”
"Abbiamo un obiettivo e lo faremo: faremo a Milano lo stadio più bello d'Europa perché Milano lo merita", dice Scaroni
"Non ho ancora letto la delibera, sono tante pagine ma è certamente una buona notizia, un percorso iniziato tanti tanti anni fa, non ricordo più nemmeno quanti, non siamo ancora alla fine ma sono contento"
"Abbiamo un obiettivo e lo faremo: faremo a Milano lo stadio più bello d'Europa perché Milano lo merita, siamo impegnati in questa opera così importante su cui lavoriamo da tanto tempo. Ci metteremo un sacco di soldi e sarà uno stadio per tutti, tutti i milanesi ne saranno fieri"
© RIPRODUZIONE RISERVATA