Primo tempo devastante per l'Inter che non ha lasciato scampo alla Cremonese.
De Vrij: “Ci divertiamo quando giochiamo bene e facciamo gol. Ora non dobbiamo…”
Stefan De Vrij ha parlato così dopo il 2-0 sulla Cremonese
2-0, 15 tiri totali e un'aggressività che non ha lasciato respirare la squadra di Nicola, andata all'intervallo sotto di due gol.
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del secondo tempo, Stefan De Vrij ha parlato così:
"Se anche noi difensori ci divertiamo? Ci divertiamo quando giochiamo bene e creiamo occasioni e facciamo gol. Siamo a metà dell'opera, dobbiamo continuare e non abbassare i ritmi, non abbassando la concentrazione e cercando di fare altri gol"
