UFFICIALE / Olanda, de Vrij e Dumfries convocati per le prossime due gare

Il ct dell'Olanda ha convocato i due nerazzurri per le prossime sfide con Malta e Finlandia valide per le qualificazioni ai Mondiali
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Una nuova pausa per le Nazionali si avvicina. Ronald Koeman, il ct dell'Olanda, ha convocato Stephan de Vrij e Denzel Dumfries per le prossime due gare della Nazionale. La squadra Oranje sfiderà nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali Malta giovedì 9 ottobre alle 20.45 allo stadio Ta' Qali e la Finlandia domenica 12 ottobre alle 18: la gara si giocherà alla Johan Cruijff Arena

Ecco l'elenco dei 24 giocatori convocati da Koeman che lunedì si ritroveranno allo Zeist:

Nathan AkéManchester City
Memphis DepayCorinthians
Virgil van DijkLiverpool
Denzel DumfriesInter
Mark FlekkenBayer 04 Leverkusen
Jeremie FrimpongLiverpool
Cody GakpoLiverpool
Ryan GravenberchLiverpool
Quilindschy HartmanBurnley
Jan Paul van HeckeBrighton & Hove Albion
Frenkie de JongBarcelona
Justin KluivertBournemouth
Donyell MalenAston Villa
Mexx MeerdinkAZ
Tijjani ReijndersManchester City
Robin RoefsSunderland
Jerdy SchoutenPSV
Xavi SimonsTottenham Hotspur
Jurriën TimberArsenal
Quinten TimberFeyenoord
Micky van de VenTottenham Hotspur
Bart VerbruggenBrighton & Hove Albion
Stefan de VrijInter
Wout WeghorstAjax

A ottobre, nelle gare contro Polonia e Lituania, Denzel aveva segnato e fornito un assist. De Vrij, che nella prima gara aveva giocato solo nei minuti finali, nella seconda gara invece aveva giocato da titolare.

(Fonte: onsoranje.nl)

