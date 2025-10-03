Una nuova pausa per le Nazionali si avvicina. Ronald Koeman, il ct dell'Olanda, ha convocato Stephan de Vrij e Denzel Dumfries per le prossime due gare della Nazionale. La squadra Oranje sfiderà nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali Malta giovedì 9 ottobre alle 20.45 allo stadio Ta' Qali e la Finlandia domenica 12 ottobre alle 18: la gara si giocherà alla Johan Cruijff Arena.
UFFICIALE / Olanda, de Vrij e Dumfries convocati per le prossime due gare
Il ct dell'Olanda ha convocato i due nerazzurri per le prossime sfide con Malta e Finlandia valide per le qualificazioni ai Mondiali
Ecco l'elenco dei 24 giocatori convocati da Koeman che lunedì si ritroveranno allo Zeist:
|Nathan Aké
|Manchester City
|Memphis Depay
|Corinthians
|Virgil van Dijk
|Liverpool
|Denzel Dumfries
|Inter
|Mark Flekken
|Bayer 04 Leverkusen
|Jeremie Frimpong
|Liverpool
|Cody Gakpo
|Liverpool
|Ryan Gravenberch
|Liverpool
|Quilindschy Hartman
|Burnley
|Jan Paul van Hecke
|Brighton & Hove Albion
|Frenkie de Jong
|Barcelona
|Justin Kluivert
|Bournemouth
|Donyell Malen
|Aston Villa
|Mexx Meerdink
|AZ
|Tijjani Reijnders
|Manchester City
|Robin Roefs
|Sunderland
|Jerdy Schouten
|PSV
|Xavi Simons
|Tottenham Hotspur
|Jurriën Timber
|Arsenal
|Quinten Timber
|Feyenoord
|Micky van de Ven
|Tottenham Hotspur
|Bart Verbruggen
|Brighton & Hove Albion
|Stefan de Vrij
|Inter
|Wout Weghorst
|Ajax
A ottobre, nelle gare contro Polonia e Lituania, Denzel aveva segnato e fornito un assist. De Vrij, che nella prima gara aveva giocato solo nei minuti finali, nella seconda gara invece aveva giocato da titolare.
(Fonte: onsoranje.nl)
