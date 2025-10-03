Il ct dell'Olanda ha convocato i due nerazzurri per le prossime sfide con Malta e Finlandia valide per le qualificazioni ai Mondiali

Una nuova pausa per le Nazionali si avvicina. Ronald Koeman , il ct dell'Olanda, ha convocato Stephan de Vrij e Denzel Dumfries per le prossime due gare della Nazionale. La squadra Oranje sfiderà nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali Malta giovedì 9 ottobre alle 20.45 allo stadio Ta' Qali e la Finlandia domenica 12 ottobre alle 18: la gara si giocherà alla Johan Cruijff Arena .

A ottobre, nelle gare contro Polonia e Lituania, Denzel aveva segnato e fornito un assist. De Vrij, che nella prima gara aveva giocato solo nei minuti finali, nella seconda gara invece aveva giocato da titolare.