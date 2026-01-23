FC Inter 1908
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo di Inter-Pisa
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Al termine dei primi 45 minuti folli di Inter-Pisa, Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Cosa ci ha detto Chivu? Che dobbiamo chiudere la partita con equilibrio perché loro aspettano contropiedi e calci piazzati. Dobbiamo stare attenti, ma cercare di fare altri gol".

(Dazn)

