Al termine dei primi 45 minuti folli di Inter-Pisa, Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Cosa ci ha detto Chivu? Che dobbiamo chiudere la partita con equilibrio perché loro aspettano contropiedi e calci piazzati. Dobbiamo stare attenti, ma cercare di fare altri gol".
De Vrij: “Ecco cosa ci ha detto Chivu. Dobbiamo stare attenti, ma cercare di chiuderla”
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo di Inter-Pisa
(Dazn)
