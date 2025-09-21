Intervistato da TMW, Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha parlato anche di lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:
Intervistato da TMW, Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha parlato anche di lotta scudetto
"Sono contento che stia facendo il suo percorso e che sia passato da noi. La lotta Scudetto riguarda sempre le solite, se la giocheranno. L'Inter nonostante il momento resta una squadra molto forte. Sarebbe bello che in A ci fosse qualche sorpresa e che vincesse il campionato una squadra alternativa. Anche se l'aspetto economico incide tanto".
(Fonte: TMW)
