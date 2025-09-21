FC Inter 1908
Intervistato da TMW, Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha parlato anche di lotta scudetto
Intervistato da TMW, Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha parlato anche di lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

Serie A: nel Napoli c'è anche un po' di Cittadella. Ambrosino.

"Sono contento che stia facendo il suo percorso e che sia passato da noi. La lotta Scudetto riguarda sempre le solite, se la giocheranno. L'Inter nonostante il momento resta una squadra molto forte. Sarebbe bello che in A ci fosse qualche sorpresa e che vincesse il campionato una squadra alternativa. Anche se l'aspetto economico incide tanto".

(Fonte: TMW)

