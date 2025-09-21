Walter Novellino, ex tecnico, ha parlato a TMW della lotta Scudetto ma non solo: "Sono curioso di vedere la Roma fino alla fine, ma come anti Napoli direi la Juventus”.
Novellino: “Anti Napoli? La Juve! Inter molto forte e con qualità, Chivu deve…”
Le dichiarazioni dell'ex allenatore sul campionato italiano e sui nerazzurri e il nuovo corso guidato dall'ex difensore
Come vede l’Inter di Chivu?
“Ha una squadra molto forte. Ha una rosa di grande qualità”.
E il tecnico?
“Ha una grande occasione. L’ha meritata. Ma deve essere convinto di se stesso, perché è bravo”.
Oggi i nerazzurri sfidano il Sassuolo.
“Sulla carta è una partita facile, abbordabile. Però il Sassuolo non mi dispiace. L’Inter è forte, Chivu deve essere un po più se stesso e guardare il suo pensiero. Il tempo di Inzaghi è finito”.
