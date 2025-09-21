FC Inter 1908
Novellino: “Anti Napoli? La Juve! Inter molto forte e con qualità, Chivu deve…”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore sul campionato italiano e sui nerazzurri e il nuovo corso guidato dall'ex difensore
Alessandro De Felice
Walter Novellino, ex tecnico, ha parlato a TMW della lotta Scudetto ma non solo: "Sono curioso di vedere la Roma fino alla fine, ma come anti Napoli direi la Juventus”.

Come vede l’Inter di Chivu?

“Ha una squadra molto forte. Ha una rosa di grande qualità”.

E il tecnico?

“Ha una grande occasione. L’ha meritata. Ma deve essere convinto di se stesso, perché è bravo”.

Oggi i nerazzurri sfidano il Sassuolo.

“Sulla carta è una partita facile, abbordabile. Però il Sassuolo non mi dispiace. L’Inter è forte, Chivu deve essere un po più se stesso e guardare il suo pensiero. Il tempo di Inzaghi è finito”.

