«Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite poi tra Norvegia e Israele non si sa cosa può succedere». Così Federico Dimarco, in un'intervista concessa a RaiSport, ha parlato delle prossime gare dell'Italia.
Dimarco: “L’Italia deve andare al Mondiale in qualunque modo. Gattuso…”
Le parole dell'esterno nerazzurro che giocherà con l'Italia nelle gare con Estonia e Israele ai microfoni del TG1
«Noi dobbiamo essere pronti e farci trovare lì dietro. Dobbiamo farci trovare là pronti. Siamo l'Italia e dobbiamo qualificarci ai Mondiali, in qualunque modo», ha aggiunto il calciatore dell'Inter.
-Il tuo impatto con Gattuso?
È una persona schietta che ti trasmette il senso di appartenenza di una maglia importante come quella della Nazionale italiana e ci aiuta da tutti i punti di vista specie a livello personale e individuale.
(Fonte: RaiSport)
