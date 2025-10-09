FC Inter 1908




Dimarco: “L’Italia deve andare al Mondiale in qualunque modo. Gattuso…”

Le parole dell'esterno nerazzurro che giocherà con l'Italia nelle gare con Estonia e Israele ai microfoni del TG1
Eva A. Provenzano
«Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite poi tra Norvegia e Israele non si sa cosa può succedere». Così Federico Dimarco, in un'intervista concessa a RaiSport, ha parlato delle prossime gare dell'Italia.

«Noi dobbiamo essere pronti e farci trovare lì dietro. Dobbiamo farci trovare là pronti. Siamo l'Italia e dobbiamo qualificarci ai Mondiali, in qualunque modo», ha aggiunto il calciatore dell'Inter.

-Il tuo impatto con Gattuso? 

È una persona schietta che ti trasmette il senso di appartenenza di una maglia importante come quella della Nazionale italiana e ci aiuta da tutti i punti di vista specie a livello personale e individuale. 

(Fonte: RaiSport)

