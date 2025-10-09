Dimarco: “L’Italia deve andare al Mondiale in qualunque modo. Gattuso…”

«Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite poi tra Norvegia e Israele non si sa cosa può succedere». Così Federico Dimarco , in un'intervista concessa a RaiSport, ha parlato delle prossime gare dell'Italia.

«Noi dobbiamo essere pronti e farci trovare lì dietro. Dobbiamo farci trovare là pronti. Siamo l'Italia e dobbiamo qualificarci ai Mondiali, in qualunque modo», ha aggiunto il calciatore dell'Inter.