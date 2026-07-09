"Sappiamo benissimo che quegli scudetti li abbiamo vinti sul campo", dice Del Piero a Sky Sport tornando sul tema Calciopoli

Matteo Pifferi Redattore 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 19:02)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso dell'intervista a Sky Sport per i 20 anni della vittoria del Mondiale, Alessandro Del Piero ha parlato così anche di Calciopoli:

"Quello che stava accadendo nel mondo Juventus era inspiegabile anche per noi che eravamo tesserati. Noi italiani della Juventus eravamo concentrati e non volevamo che notizie esterne potessero ledere questa serenità. Non ci nascondiamo ed è ovvio che tutto quello che riguardava la Juventus riguardava anche le altre squadre della Serie A in un verso o nell'altro. Il messaggio era forte e chiaro: dovevamo rimanere concentrati.

Per noi giocatori della Juve fu un Mondiale di grande tensione, disarmante in alcuni momenti anche per fatti collaterali. Ovvio che vai al Mondiale non sapendo cosa accadrà nel futuro, siamo stati bravi a rimanere isolati e ci ha aiutato la consapevolezza di dover pensare solo al campo. Abbiamo sempre ribadito con forza, anche se rispettiamo le decisioni dei giudici, sappiamo benissimo che quegli scudetti li abbiamo vinti sul campo.

Di conseguenza, quando vai con questo spirito, sapendo di aver fatto le cose giuste, hai una sicurezza interiore diversa. Se la sposi alla delicatezza del momento, viene fuori che non puoi non essere concentrato. L'importanza del momento va oltre ogni cosa. Ti casca il mondo vicino dal punto di vista sportivo, ma siamo andati avanti. Il segreto di quella squadra è stato che tutti erano focalizzati sullo stesso obiettivo indipendentemente da quello che succedeva intorno"