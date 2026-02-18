Il Club Brugge domani affronterà in Champions League l'Atletico Madrid. Skysport ha intervistato l'allenatore della squadra belga e gli ha chiesto di Tresoldi e di Ale Stankovic. «Cosa aggiungono a questo club e com'è il loro percorso di crescita? Avranno sicuramente una carriera fantastica, questo tra l'altro è un club perfetto per loro e la loro crescita. Perché dà grandi chance ai giovani di potersi esprimere. Entrambi hanno ottenuto questa possibilità ma se la sono meritata», ha sottolineato.