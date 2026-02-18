FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Ivan Leko: “Tresoldi e Stankovic avranno carriera fantastica. Si sono meritati…”

news

Ivan Leko: “Tresoldi e Stankovic avranno carriera fantastica. Si sono meritati…”

Ivan Leko: “Tresoldi e Stankovic avranno carriera fantastica. Si sono meritati…” - immagine 1
All'allenatore del Club Brugge, che affronterà in Champions l'Atletico Madrid, hanno chiesto del calciatore italiano e dell'ex Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il Club Brugge domani affronterà in Champions League l'Atletico Madrid. Skysport ha intervistato l'allenatore della squadra belga e gli ha chiesto di Tresoldi e di Ale Stankovic. «Cosa aggiungono a questo club e com'è il loro percorso di crescita? Avranno sicuramente una carriera fantastica, questo tra l'altro è un club perfetto per loro e la loro crescita. Perché dà grandi chance ai giovani di potersi esprimere. Entrambi hanno ottenuto questa possibilità ma se la sono meritata», ha sottolineato.

Ivan Leko: “Tresoldi e Stankovic avranno carriera fantastica. Si sono meritati…”- immagine 2

Sulla partita contro gli uomini di Simeone l'allenatore ha detto: «Se ci crediamo? Io credo nei miei ragazzi. Hanno già giocato partite contro grandi club e soprattutto credo che questa squadra possa farcela anche se siamo sfavoriti e l'Atletico parte da favorita contro tutte la maggior parte delle squadre europee. Sono una squadra molto forte, ma vedremo martedì cosa succederà». 

 

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Spalletti: “San Siro? Sconfitta più difficile da superare, serve doppia reazione”
Juve, Spalletti dopo il 5-2: “Non uno ma tre passi indietro, ci abbiamo messo del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA