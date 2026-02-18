Il Club Brugge domani affronterà in Champions League l'Atletico Madrid. Skysport ha intervistato l'allenatore della squadra belga e gli ha chiesto di Tresoldi e di Ale Stankovic. «Cosa aggiungono a questo club e com'è il loro percorso di crescita? Avranno sicuramente una carriera fantastica, questo tra l'altro è un club perfetto per loro e la loro crescita. Perché dà grandi chance ai giovani di potersi esprimere. Entrambi hanno ottenuto questa possibilità ma se la sono meritata», ha sottolineato.
Ivan Leko: “Tresoldi e Stankovic avranno carriera fantastica. Si sono meritati…”
All'allenatore del Club Brugge, che affronterà in Champions l'Atletico Madrid, hanno chiesto del calciatore italiano e dell'ex Inter
Sulla partita contro gli uomini di Simeone l'allenatore ha detto: «Se ci crediamo? Io credo nei miei ragazzi. Hanno già giocato partite contro grandi club e soprattutto credo che questa squadra possa farcela anche se siamo sfavoriti e l'Atletico parte da favorita contro tutte la maggior parte delle squadre europee. Sono una squadra molto forte, ma vedremo martedì cosa succederà».
(Fonte: SS24)
