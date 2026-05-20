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Del Piero: “Nel calcio di oggi meno bandiere. Prima c’erano meno stranieri e trasferimenti”
"Le bandiere nel calcio? Credo che probabilmente ci sono meno esempi rispetto al passato. Prima il calcio era più propenso a questo tipo di esempi parlo di 40, 50 anni fa dove c'erano molti meno trasferimenti, meno stranieri e si viveva il calcio in maniera diversa".
Lo ha detto Alessandro Del Piero, ospite a Pescara della seconda edizione del Premio Zucchini, riconoscimento dedicato all'indimenticato capitano della squadra adriatica. "Seguendo un po' quello che è il calcio di oggi - ha aggiunto - è inevitabile che i calciatori e le società puntino a uno scambio più frequente ma non punterei tanto il dito su questa cosa".
"Sono sempre grato agli atti di riconoscenza che mi vengono conferiti e quello di oggi sicuramente mi fa molto piacere - ha concluso l'ex capitano della Juventus -. Pescara non l'avevo affrontata molte volte in carriera, però è sempre stata nell'idea di calcio in Italia un posto speciale e il percorso di Vincenzo Zucchini con questa città, con questa squadra non ha bisogno di ulteriori spiegazioni o altro perché è stato incredibile sia da calciatore che poi anche nel post calcio con la carriera da allenatore e da dirigente".
(Fonte: TMW Radio)
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