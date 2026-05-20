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W. Sabatini: “Ecco la differenza tra l’Inter e le altre. Chivu bravissimo a capire una cosa”

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Intervistato da Tuttosport, Walter Sabatini ha analizzato la stagione dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Tuttosport, Walter Sabatini ha analizzato la stagione dell'Inter. Il dirigente ha sottolineato la differenza tra il club nerazzurro e le altre big italiane. "In Italia tra le big solo all’Inter, tra società e allenatore, regna una totale armonia. Si è chiesto il motivo? Si è chiesto il motivo per cui sono primi in classifica e vincono il campionato?". 

W. Sabatini: “Ecco la differenza tra l’Inter e le altre. Chivu bravissimo a capire una cosa”- immagine 2
Getty Images

 

Dunque, il manico conta.

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«Ma certamente: quando una società sa come muoversi, ha ruoli e compiti ben definiti e persone di valore al comando il resto viene di conseguenza. Il compito di un allenatore, a quel punto, è quello di saper interpretare le idee della società mettendole in pratica sul campo. Chivu, in questo senso, all’Inter è stato bravissimo a capire il contesto con pragmatismo e naturalezza. Ma la forza del club e la capacità dei dirigenti nella gestione quotidiana fanno ovviamente la differenza. Infatti i nerazzurri vincono». 

W. Sabatini: “Ecco la differenza tra l’Inter e le altre. Chivu bravissimo a capire una cosa”- immagine 3
Getty Images

Perché società e allenatore, nel calcio di oggi, faticano così tanto a trovare punti d’incontro?

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«Per due motivi: per alcuni intermediari ai quali i club si affidano e anche per la perdita di peso dei direttori sportivi, sembra che questa figura nel calcio di oggi sia sparita. Le proprietà faticano a credere a questa professionalità, soprattutto i fondi stranieri: il ds non deve solo occuparsi di acquisti e cessioni, ma anche di sentimenti tra varie componenti di una squadra». 

(Tuttosport)

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