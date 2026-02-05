Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex capitano e numero 10 della Juve Alessandro Del Piero ha parlato della corsa scudetto
news
Del Piero: “Non sono d’accordo con Rabiot. Potrebbe esserci anche la Juve per lo scudetto”
Rabiot dopo il successo di Bologna ha dichiarato che, se non ci fosse il Milan, la lotta per il titolo sarebbe già conclusa. Condivide?
«Non credo. Poi è indubbio che i rossoneri siano la squadra, con l’Inter, ad avere maggiori chance di ambire allo scudetto. Del resto, è fra quelle che ha avuto meno battute d’arresto e non avrà le coppe in cui disperdere energie. Perciò è naturale che Adrien faccia certe considerazioni considerando che presto arriveranno impegni gravosi per l’Inter e quindi diciamo che il Milan è in questo momento il rivale numero uno. ma ci sono altri candidati».
La sua Juventus, a suo avviso, può tornare in corsa?
«Perché no? Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia. Lo spogliatoio può e deve ritornare a crederci. É vero che il percorso di risalita è iniziato più tardi rispetto alle avversarie. Ma chi lo sa? Bisogna sempre puntare al massimo e qualora la squadra infilasse quattro-cinque vittorie di fila, considerando anche il big match di San Siro con l’Inter, nulla sarebbe più scontato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA