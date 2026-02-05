Eden Hazard ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato anche del campionato italiano e, in particolar modo, dell'Inter capolista:
news
Hazard: “Inter la più forte, vincerà lo scudetto. Tra Lautaro e Yildiz…”
«Bisogna dire che la Serie A rimane un grandissimo campionato. Adesso la guardo con maggiore attenzione perché ho due miei amici ed ex compagni di nazionale nel Napoli. A me sembra che l’Inter abbia qualcosa in più rispetto alle altre, la vedo più tosta. Però farò il tifo per Romelu (Lukaku, ndr) e Kevin (De Bruyne, ndr).»
E’ mai esistita un’opportunità di poter venire in Italia? Ti ha mai cercato qualche club?
«Io ho sempre ragionato per tappe nel corso della mia carriera. Avevo due sogni: il primo di giocare in Premier League, il secondo nel Real Madrid. Poi successivamente non ho avuto il tempo di venire a giocare in Serie A che ritengo uno splendido campionato. Non ho mai avuto l'opportunità di venire a giocare o non ci sono mai stati contatti con club italiani. Mi spiace non aver giocato in Italia, anche perché nel Belgio la Serie A è seguita tantissimo anche per la presenza di italiani. Peccato, sarebbe stata una bella opportunità di crescita calcistica per me, ma non c’è stata occasione per farlo».
Lautaro o Yildiz: chi si avvicina di più ad Hazard per stile di gioco?
«Secondo me si avvicina di più il numero dieci della Juve Yildiz. Lautaro lo vedo più un attaccante, un numero nove vero e proprio per intenderci. Yildiz è più come me».
Chi vincerà lo scudetto?
«Come belga spero vinca il campionato il Napoli perché lì c’è Antonio Conte ed i miei amici Lukaku e De Bruyne. Ma credo che lo scudetto alla fine lo vincerà l’Inter».
© RIPRODUZIONE RISERVATA