Hazard: “Inter la più forte, vincerà lo scudetto. Tra Lautaro e Yildiz…”

«Bisogna dire che la Serie A rimane un grandissimo campionato. Adesso la guardo con maggiore attenzione perché ho due miei amici ed ex compagni di nazionale nel Napoli. A me sembra che l’Inter abbia qualcosa in più rispetto alle altre, la vedo più tosta. Però farò il tifo per Romelu (Lukaku, ndr) e Kevin (De Bruyne, ndr).»

«Io ho sempre ragionato per tappe nel corso della mia carriera. Avevo due sogni: il primo di giocare in Premier League, il secondo nel Real Madrid. Poi successivamente non ho avuto il tempo di venire a giocare in Serie A che ritengo uno splendido campionato. Non ho mai avuto l'opportunità di venire a giocare o non ci sono mai stati contatti con club italiani. Mi spiace non aver giocato in Italia, anche perché nel Belgio la Serie A è seguita tantissimo anche per la presenza di italiani. Peccato, sarebbe stata una bella opportunità di crescita calcistica per me, ma non c’è stata occasione per farlo».