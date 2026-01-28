FC Inter 1908
Le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport prima della sfida di Champions League di questa sera tra Borussia e Inter
Alessandro De Felice
Alessandro Del Piero è intervenuto a di Sky Sport prima della sfida tra Borussia Dortmund e Inter, gara in programma questa sera alle 21 e valida per l'ottava giornata della League Phase di Champions League.

In palio c'è la qualificazione agli ottavi e ai playoff di questa edizione della competizione, con la squadra di Chivu che se la vedrà al Signal Iduna Park con i gialloneri di Kovac.

C'è un Thuram che fa un lavoro diverso o che è entrato in un empasse secondo te?

"Credo che sia un passaggio. Credo che Thuram sia un giocatore fondamentale per loro quando giocano le partite importanti perché è un giocatore che dà profondità, che ha una fisicità pazzesca, che ha anche una serenità in testa che io ci tengo a sottolineare nel senso che è un ragazzo disponibile, è un ragazzo euforico, non si lamenta mai, è allegro, è positivo.

Queste sono cose molto importanti soprattutto in un ambiente come quello dell'Inter che sicuramente vive una sorta di pressione perché sa che sono i più forti e sa che devono vincere. Arrivano da un cambio di allenatore e da stagioni dove gli è stato criticato forse questo, che dovevano vincere di più per quanto erano forti e di conseguenza nell'aria c'è tra i ‘vecchi’ questa sensazione secondo me, questo senso di responsabilità e questo compito di marcare in maniera più importante la stagione. Per cui avere un ragazzo del genere per loro credo sia molto importante e tornerà a segnare perché ha delle qualità secondo me uniche nel campionato italiano".

