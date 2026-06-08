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Delvecchio: “Moratti mi disse che sarei diventato una bandiera dell’Inter. Poi…”

Delvecchio: “Moratti mi disse che sarei diventato una bandiera dell’Inter. Poi…” - immagine 1
L'ex attaccante della Roma e della Nazionale ha ricordato i suoi inizi in nerazzurro: "Sentivo la loro fiducia"
Fabio Alampi Redattore 

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Marco Delvecchio, ex attaccante della Roma e cresciuto nell'Inter, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha ricordato i suoi inizi in nerazzurro: "Inter? Sì, la fiducia la sentivo. Mi avevano lanciato in Serie A e con Moratti mi sono sempre trovato benissimo. Due mesi prima di cedermi mi aveva detto che sarei diventato una bandiera dell'Inter. Poi arrivò lo scambio con Branca e finii alla Roma. Oggi posso solo ringraziare quella scelta".

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