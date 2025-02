Ovviamente si è soffermato sulla difesa: «Differenza di rendimento tra campionato e CL? L'Inter è in corsa su tutti i fronti e i momenti della stagione non sono tutti uguali. Potrebbe dipendere dalla priorità che la squadra ha dato alla Champions, magari inconsciamente anche perché in Coppa serve un livello di attenzione e concentrazione altissimo. Con gli ottavi conquistati dovrebbero diminuire le distrazioni in campionato».

«Un derby in Champions? Sarebbe affascinante, come è successo in semifinale nel 2023, ma se il tabellone non si mette di mezzo possono arrivare in fondo come allora. Chi è il più difficile da marcare in questo Milan? Leao, Pulisic e Abraham che ha deciso a Riad, sono imprevedibili e possono mettere in difficoltà qualunque difensore. De Vrij? Un grande giocatore, è un difensore eccellente e ho sempre detto di rivedermi in lui. Sapevo che giocando avrebbe trovato continuità e sarebbe tornato ai suoi livelli. Ci sono poi Bastoni, Bisseck, Acerbi e Carlos Augusto. Non riesco a seguire tutte la partite dell'Inter ma chi gioca in difesa ha qualità. È un grande club e gli uomini a disposizione di Inzaghi sono proprio da Inter», ha detto ancora l'ex calciatore.