Il commento dell'esperto arbitrale di DAZN rispetto a quanto accaduto a Marassi

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 21:13)

«Una partita con parecchi episodi. Dopo tre minuti c'è il rigore per il Genoa, in un primo momento non sembrava un calcio di rigore perché Vitinha sembra trascinare il piede destro. Ma Meret frappone un ostacolo alla corsa del giocatore del Genoa, quindi l'infrazione c'è. Sbagliato qua il giallo, il rigore c'è ma troppa l'ammonizione». Così Luca Marelli ha parlato della gara tra Genoa e Napoli finita due a tre per la squadra di Conte.

Il gol dell'uno a zero è un rigore per la squadra di De Rossi. Un rigore che quindi secondo l'esperto arbitrale di DAZN ci sta. Nel corso della partita sono stati poi dati due gialli a Juan Jesus ed è quindi arrivata per lui l'espulsione che ha lasciato in dieci il Napoli di Conte.

Marelli ha parlato anche di questo: «Il primo contatto Massa non l'ha visto ed è stato aiutato dagli assistenti: un po' eccessivo il giallo, bastava richiamarlo. Il secondo cartellino invece ci sta tutto. C'è il tocco del braccio di Ekuban, ma arriva dopo la trattenuta in una azione potenzialmente pericolosa. Il secondo giallo è corretto. Il primo eccessivo, non aveva questa grande entità».

Rigore decisivo — Sull'occasione del rigoreassegnato al Napoli oltre il 90esimo, Marelli ha spiegato: «Non mi trovo d'accordo con la decisione, tantomeno con l'on field review. Dobbiamo fare attenzione al piede di Cornet. Sembrava un rigore chiaro e con pochi dubbi. Ma il piede del giocatore del Genoa non si poggia mai sul piede destro di Vergara, gli passa sopra. è un contatto leggero, leggerissimo, non c'è affondo sul collo del piede se non toccando il terreno di gioco. Non si può parlare di Step on foot. Il piede non tocca mai se non dopo. Contatto troppo leggero per calcio di rigore e on field review eccessiva".

(Fonte: DAZN)