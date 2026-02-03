FC Inter 1908
Ravezzani: “Per onestà intellettuale pessima figura Milan. Scoprire ultimo giorno di mercato…”

Qualche giorno fa Fabio Ravezzani aveva elogiato l'intenzione del Milan di acquistare Mateta. "Se il Milan lo prende fa un'operazione importante", aveva dichiarato il direttore di TL. Ora la situazione è cambiata e Ravezzani ha modificato "per onestà intellettuale" il suo giudizio sull'operazione. Parole dure all'indirizzo della società rossonera: CONTINUA A LEGGERE.

